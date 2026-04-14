Gina Schumacher hat einen berühmten Vater: Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. Ein Filmteam hat die erfolgreiche Westernreiterin begleitet. Eine Doku über ein Leben mit dem Rampenlicht.

Gordonville/Givrins (dpa) – Gina Schumacher braucht ihre Pferde. Das formuliert die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher ganz deutlich. «Nach Papas Unfall habe ich mich wirklich reingehängt, weil ich irgendetwas machen musste. Die Pferde waren schon immer wichtig, seitdem könnte ich ohne Pferde nicht. Sie haben mir geholfen, das alles durchzustehen», erzählt Gina Schumacher, die mittlerweile eine angesehene Westernreiterin ist.

«Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher» ist eine Dokumentation des ZDF und gibt Einblicke in ihr Leben, ihre Leidenschaft für den Pferdesport – und zugleich auch in ihr Verhältnis zu dem prominenten Vater.

Schicksalstag im Dezember 2013

Michael Schumacher ist eine Formel-1-Ikone. Siebenmal wurde der Kerpener Weltmeister – kein anderer Fahrer triumphierte öfter. Ende Dezember 2013 änderte sich jedoch schlagartig sein Leben und jenes von Frau Corinna sowie den Kindern Gina und Mick, der selbst Rennfahrer wurde. Schumacher erlitt bei einem Skiunfall im französischen Méribel trotz eines Helmes ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Der Vorzeigeathlet schwebte tagelang in Lebensgefahr.

Wie es ihm geht, das ist nicht bekannt. Details zu seinem Gesundheitszustand werden nicht veröffentlicht. Schumacher wird seit diesem Schicksalstag von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

«Gina wird viel besser als du»

Gina ist mittlerweile 29, verheiratet, Mutter einer Tochter und gehört im Reining, einer Disziplin im Westernreiten, zur Weltspitze. «Michael sagte mal zu mir, da war Gina zehn: 'Gina wird viel besser als du'», erinnert sich Corinna Schumacher in der rund 43 Minuten langen Dokumentation von Thomas Pletzinger mit gespielter Empörung an die Worte ihres Mannes. Gina sei einfach egoistischer. «Als Sportler musst du in gewisser Weise egoistisch sein, sonst wirst du nix», konstatiert Corinna Schumacher.

Vater Michael ist in vielen Erzählungen und natürlich beim Blick ins Gesicht der Tochter präsent. «Sie ist genauso akribisch und genauso interessiert an jedem Detail, sie guckt sich alles an, so wie es Michael in seiner Formel-1-Karriere gemacht hat, und die Kinder es jetzt noch tun. Das ist der Lebensstil», beschreibt Sabine Kehm, die Ende 1999 Sprecherin von Michael Schumacher wurde und 2010 auch das Management übernahm.

Wie nahe kommt man Gina Schumacher?

Die Dokumentation, die ab dem 17. April gestreamt wird und am 17. Mai (17.15 Uhr) im linearen Fernsehen läuft, begleitet Gina Schumacher bei ihrer Arbeit auf den familieneigenen Ranches in Gordonville (USA) und Givrins (Schweiz) sowie bei dem prestigeträchtigen Turnier «The Run For A Million» im Herbst 2025 in Las Vegas. Man kommt ihr nahe, aber nicht zu nahe.

«Ich habe auch ein paar Freunde, aber ich mache nicht viel außerhalb», meint sie über ihr Leben auf der Ranch mit Ehemann Iain Bethke, ein ehemaliger Springreiter. Die eigene kleine Tochter ist außen vor. Privat bleibt privat. Das hat die Familie Schumacher schon immer so gehandhabt.

2012 kauften Michael und Corinna, selbst leidenschaftliche Reiterin und mittlerweile erfolgreiche Züchterin, die Ranch nördlich von Dallas im US-Bundesstaat Texas. Es war die letzte Formel-1-Saison des damaligen Mercedes-Piloten. In den Bildern der Dokumentation wird deutlich, was der früher vom Blitzlichtgewitter verfolgten Familie das Gestüt bedeutet: Ruhe, Erholung, Geborgenheit, vielleicht sogar so etwas wie Frieden.

Idyllische Country-Motive

In der Arbeit mit den Pferden findet Gina Schumacher genau das. «Gina ist sehr stark darin, sich auf das Pferd einzulassen», sagt ihr Mann Iain. «Egal mit welchem Pferd: Sie kann Siege immer wieder abrufen. Darauf bin ich mega stolz», sagt Mutter Corinna, die auf Privataufnahmen ihre damals kleine Tochter beim Auslauf mit dem ersten Pony begleitet.

So idyllisch die Country-Motive sind – so zielstrebig wird Gina Schumacher geschildert. «Wie ihr Vater hat sie so einen Drive: Ich mache das jetzt und da könnt ihr euch warm anziehen», erzählt Mutter Corinna. «Ich glaube schon, dass sie dieses Wettkampf-Gen auch von ihm hat», sagt Managerin Kehm und meint natürlich den postergroßen Vater Michael.

«Schumacher '94» – die nächste Doku

«Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher» dürfte nicht die einzige Doku über die berühmte Familie in diesem Jahr bleiben. Netflix, wo 2021 schon «Schumacher» lief, hat einen Streifen mit dem Titel «Schumacher '94» angekündigt. Darin geht es um den ersten WM-Erfolg des Deutschen; es war zugleich die Saison, als Legende Ayrton Senna ums Leben kam.

Triumph und Tragödie – im Sport liegen sie so nah beieinander. Das weiß die Familie Schumacher nur zu gut. Etwas zu finden, indem man heraussticht, ist da etwas ganz Kostbares. «Wenn ich sehe, dass sie dabei so lacht, wenn sie doch soviel Arbeit hat», sagte Corinna Schumacher an einer Stelle der Doku über ihre Tochter Gina, «dann hat man im Leben alles richtig gemacht.»