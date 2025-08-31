Zwei Tage nach der Bronzemedaille im Special greift Isabell Werth in der Kür noch einmal an - und gewinnt Bronze.

Crozet (dpa) – Isabell Werth hat bei den Dressur-Europameisterschaften ihr 10. Einzel-Gold verpasst. Die Rekordreiterin aus Rheinberg kam im französischen Crozet mit ihrer Stute Wendy in der Kür mit Musik auf Platz drei.

Die erfolgreichste Reiterin der Welt sammelte bei der EM insgesamt drei Medaillen. Nach Gold mit der deutschen Mannschaft und Einzel-Bronze im Grand Prix Special gab es für die 56-Jährige zum Abschluss erneut Bronze.

Der Sieg ging in der Kür an den Belgier Justin Verboomen mit Zonik Plus, der bereits im Special am Freitag den Titel gewonnen hatte. Zweite wurde Cathrine Laudrup-Dufour aus Dänemark mir Freestyle. Für das zweitbeste deutsche Ergebnis sorgte Frederic Wandres mit Bluetooth. Der 38-Jährige wurde Fünfter.