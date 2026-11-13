Noch ist Wendy Nummer eins im Stall von Isabell Werth. Doch ihr Nachwuchspferd Viva Gold rückt mit seinem Sieg in Stuttgart weiter ins Rampenlicht.

Stuttgart (dpa) – Dressurstar Isabell Werth hat beim Weltcup-Heimspiel in Stuttgart die erste wichtige Prüfung gewonnen. Die erfolgreichste Reiterin der Welt setzte sich im Grand Prix im Sattel ihrer Nachwuchshoffnung Viva Gold mit deutlichem Vorsprung durch. Auf Platz zwei folgte die Niederländerin Marieke van der Putten mit Zantana. Am Samstag folgt in Stuttgart die Kür.

Viva Gold ist ein Kandidat für die Olympischen Spiele in Los Angeles in zwei Jahren. Den zehnjährigen Hengst hat Werth im März das erste Mal bei einem internationalen Turnier eingesetzt und bereits Ende Oktober beim Weltcup in Lyon zum Sieg in der Kür geritten. Nummer eins im Stall der Reiterin aus Rheinberg ist derzeit noch Wendy, mit der die 57-Jährige zuletzt bei EM, WM und Olympia Goldmedaillen gewonnen hatte.