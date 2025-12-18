Weltcup-Comeback nach Peitschen-Skandal: Dujardin Zweite

Ein krasser Fall von Tierquälerei beschäftigt die Dressur kurz vor den Olympischen Spielen. Verantwortlich Charlotte Dujardin. Nach dem Ende ihrer Sperre reitet sie wieder bei einem Weltcup-Turnier.

London (dpa) – Erstmals seit dem Ablauf ihrer Sperre wegen des skandalträchtigen Peitschen-Videos ist die Dressurreiterin Charlotte Dujardin wieder bei einem Weltcup-Turnier angetreten. Vor heimischen Publikum belegte die 40 Jahre alte Britin in London den zweiten Platz. Besser als Dujardin mit ihrem Pferd Alive and Kicking war in dem Grand Prix nur Doppel-Weltmeisterin Charlotte Fry mit Glamourdale.

Bei der Siegerehrung mit den drei besten Paaren wurde Dujardin von den Zuschauern in der Excel-Halle ähnlich lautstark gefeiert wie Fry und die drittplatzierte Becky Moody. Die dreimalige Olympiasiegerin winkte lächelnd ins Publikum.

Bisher größter Dressur-Skandal

Dujardin hatte für den bisher größten Skandal der Dressurgeschichte gesorgt. Auf einem inzwischen mehrere Jahre alten Video war zu sehen, wie sie ein Pferd bei einem Training mehr als 24 Mal innerhalb einer Minute mit einer langen Peitsche schlug. Ein Anwalt aus den Niederlanden hatte den Vorfall im Auftrag einer unbekannten Klientin kurz vor den Olympischen Spielen in Paris publik gemacht.

Dujardin selbst hatte anschließend zugegeben, dass sie die Person auf dem verstörenden Video war und ihr Verhalten unangemessen gewesen sei. Sie wurde für ein Jahr gesperrt. Seit Ablauf der Strafe war Dujardin bisher international nur bei zwei kleineren Turnieren in Frankreich und in den Niederlanden gestartet.