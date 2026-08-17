Erst nicht nominiert, jetzt doch dabei. Am ersten Tag kommt Christian Kukuk aber zu spät zur WM in Aachen.

Aachen (dpa) – Für Olympiasieger Christian Kukuk scheint die Reit-Weltmeisterschaft in Aachen unter einem schlechten Stern zu stehen. Erst wurde der Springreiter nicht für das deutsche Team nominiert, dann rückte er zumindest als Reservist nach. Doch am Montag bei der tierärztlichen Untersuchung der Pferde musste Kukuk passen.

«Der hat zu Hause einen Wasserschaden», sagte Bundestrainer Otto Becker und zeigte auf seinem Handy ein Bild von einem leer geräumten, feuchten Zimmer. «Christian kommt später», erklärte Becker. Kukuks Pferd Checker wurde beim Vet-Ceck von Pflegerin Sofie Karlsson präsentiert.

Kukuks Nichtberücksichtigung vor ein paar Wochen hatte für Verwunderung gesorgt. Er selbst hatte die Entscheidung als «völlig überraschend» bezeichnet und erklärt: «Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.»

WM-Springen beginnt Mittwoch

Durch den freiwilligen Verzicht von André Thieme rückte schließlich Reservereiter Marcus Ehning in die Mannschaft, und Kukuk ist nun der Reservist. Theoretisch kann er bis zwei Stunden vor dem ersten Ritt am Mittwoch noch in die Mannschaft rücken, falls es einen weiteren Ausfall gibt.

Neben Marcus Ehning mit Coolio gehören zum Team: Richard Vogel mit United Touch, Sophie Hinners mit Singclair und Daniel Deußer mit Otello. Alle deutschen Pferde bestanden die Überprüfung. Nach dem offiziellen Training im Stadion am Dienstag startet das WM-Springen am Mittwoch.