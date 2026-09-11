Schafft der deutsche Springreiter den dritten Triumph in Serie und holt sich den Bonus? Am Sonntag fällt die Entscheidung in Calgary.

Calgary (dpa) – Richard Vogel winkt der große Jackpot. Der deutsche Springreiter kann beim Turnier in Calgary den Bonus von einer Million Euro aus der Grand-Slam-Serie kassieren. Dafür muss der Europameister am Sonntag den Großen Preis von Spruce Meadows gewinnen. Gelingt Vogel das, würde er zusätzlich zu dem fetten Bonus auch 30 Prozent der Siegprämie von 3,6 Millionen US-Dollar einnehmen.

Vogel reitet seit Monaten auf einer Erfolgswelle und hat sich die Chance auf den Bonus aus der Grand-Slam-Serie durch Siege bei den Dutch Masters in 's-Hertogenbosch und beim Großen Preis von Aachen mit seinem Pferd United Touch gesichert. Jetzt fehlt dem Mannschafts-Weltmeister nur noch ein einziger Sieg zum Grand Slam, der von Rolex gesponsert wird. Schafft der Erste der Weltrangliste das Kunststück, wäre er erst der zweite Reiter der Geschichte. Bisher gelang dieser Coup nur dem Briten Scott Brash vor elf Jahren.

Eine halbe Million hat Vogel schon sicher

Die Turniere in Aachen, ’s-Hertogenbosch, Calgary und Genf gehören zu den vier Majors des Springens. Drei Grand-Slam-Siege in Serie bringen einen Bonus von einer Million Euro. Gelingen sogar vier Erfolge hintereinander, werden zwei Millionen Euro als Bonus ausgezahlt.

Verpasst Vogel den Sieg in Calgary, erhält er zumindest einen Bonus von 500.000 Euro, den er sich durch die Siege in Aachen und ’s-Hertogenbosch bereits gesichert hat. Als Sieger der Großen Preise kassierte er zudem die Einzelprämien von 300.000 und 450.000 Euro.