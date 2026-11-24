Erfolgreiche Reiter verlieren ihre Kaderplätze. Bei Michael Jung und Jessica von Bredow-Werndl spielen ihre Pferde eine Rolle – was hinter dem Umbruch steckt.

Warendorf (dpa) – Gleich drei Olympiasieger haben ihre Plätze in den Kadern des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei verloren. Nach vielen Jahren ist der Vielseitigkeitsreiter Michael Jung nicht mehr im Olympiakader, da er nach dem Abschied von Chipmunk aus dem Sport derzeit kein Spitzenpferd im Stall hat. Jung hat insgesamt vier olympische Goldmedaillen gewonnen.

Genauso viele goldenen Medaillen hat Jessica von Bredow-Werndl gewonnen, die nicht mehr zum Perspektivkader der Dressur gehört. Nach dem Karriereende ihrer Stute Dalera war die erfolgreiche Reiterin zuletzt mit Kismet im Kader, doch das Pferd konnte bisher die Hoffnungen nicht erfüllen.

Aus dem Olympiakader ausgeschieden ist Ingrid Klimke, da die Besitzer von Vayron das Dressurpferd verkaufen möchten. Klimke hat zwei olympische Goldmedaillen in der Vielseitigkeit gewonnen, hatte sich zuletzt aber auf die Dressur konzentriert.