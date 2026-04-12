Vor zwölf Jahren gewann Daniel Deußer das Weltcup-Finale der Springreiter. Nun ist er wieder nah am Triumph dran.

Fort Worth (dpa) – Springreiter Daniel Deußer hat seinen zweiten Erfolg beim Weltcup-Finale nach 2014 nur knapp verpasst. Der 44-Jährige belegte nach einem Zeitspringen, einem Springen mit Stechen und einem Springen zum Abschluss mit zwei Umläufen den zweiten Platz. Insgesamt leistete sich Deußer sieben Strafpunkte. Den Sieg in dem mit 750.000 Euro dotierten Championat sicherte sich der US-Lokalmatador Kent Farrington auf Greya (4 Strafpunkte).

Deußer und Otello de Guldenboom gingen als vorletztes Paar in den entscheidenden Durchgang und überwanden die Hindernisse ohne Abwurf. Vor zwölf Jahren hatte er das Weltcup-Finale in Lyon gewonnen.

Ebenfalls einen starken Eindruck hinterließ Rene Dittmer auf Cody als Vierter (9). Einzel-Europameister Richard Vogel trat im texanischen Fort Worth nicht mit seinem Olympia-Hengst United Touch an. Stattdessen setzte er auf Gangster Montdesir. Dank eines fehlerfreien Sonntags verbesserte er sich noch auf den neunten Platz – ein versöhnlicher Abschluss. Lediglich Patrick Stühlmeyer gab auf Baloutaire aus deutscher Sicht vorzeitig auf.