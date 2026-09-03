Erstmals seit fünf Jahren führt ein deutscher Springreiter die Weltrangliste an: Richard Vogel gewinnt Team-Gold bei der WM und steigt zur Nummer 1 der Welt auf.

Lausanne (dpa) – Springreiter Richard Vogel hat die Führung in der Weltrangliste übernommen. Dank der Punkte für das Team-Gold bei der Weltmeisterschaft in Aachen sicherte sich der 29 Jahre alte Profi Platz eins im Ranking. Weitere Zähler gewann Vogel am Sonntag, als er beim Fünf-Sterne-Turnier in Brüssel den Großen Preis gewann.

«Es fühlt sich sehr unwirklich an, zu hören, dass ich die Nummer 1 der Welt bin», sagte Vogel. «Als Reiter bin ich sicherlich weit davon entfernt, der Beste der Welt zu sein, aber ich glaube, dieser Titel ist ein ziemlich guter Beweis dafür, dass ich das allerbeste Team um mich herum habe.» Es sei «eine enorme Leistung, und ich bin unglaublich stolz darauf, was wir gemeinsam als Team erreicht haben».

Auch Deußer verbessert sich

Der Einzel-Europameister betreibt mit seinen Geschäftspartnern Sophie Hinners und David Will drei Turnierställe. Er ist auch im laufenden Jahr viel unterwegs und pendelt viel zwischen Turnieren in Europa und in Nordamerika. Der letzte deutsche Reiter, der die Weltrangliste anführte, war Daniel Deußer im Jahr 2021.

Zweiter der Weltrangliste ist der bisher führende US-Amerikaner Kent Farrington, der freiwillig auf die WM verzichtet hatte. Deußer kletterte im Ranking von Platz 15 auf acht.