Die erfolgreichste Reiterin der Geschichte gewinnt eine weitere Goldmedaille. Sie jubelt mit dem deutschen Team im größten Reit-Stadion der Welt.

Aachen (dpa) - Isabell Werth strahlte erleichtert und winkte ins Publikum. Die Rekordreiterin hat die zehnte WM-Goldmedaille ihrer eindrucksvollen Karriere gewonnen. Mit dem deutschen Team holte die Dressur-Legende bei den Heim-Weltmeisterschaften in Aachen den Titel und genoss die Atmosphäre im größten Reit-Stadion der Welt.

«Das war super», kommentierte Werth ihren Ritt, mit dem sie den Vorsprung der vorherigen drei Paare der deutschen Mannschaft nach Hause brachte. Es ist das insgesamt dreizehnte WM-Gold für Deutschland. Platz zwei ging an Großbritannien vor Dänemark.

«Da brauchte man jetzt kein Mathe-Genie für sein«

«Sie kann ja jetzt entspannt reiten», sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu zum deutlichen Vorsprung, mit dem Werth nach Katharina Hemmers formidablen Auftritt mit Denoix ins Viereck einritt. «Das werde ich ihr mitgeben.» Am Tag zuvor hatten Raphael Netz mit Camelot und Frederic Wandres mit Bluetooth die Grundlage für die Medaille gelegt.

«Da brauchte man jetzt kein Mathe-Genie für sein», sagte Hemmer zum Vorsprung des deutschen Teams, den Werth mit Wendy veredelte. «Die Jungs haben gestern schon super vorgelegt, ich habe mich schon bedankt, die haben viel Druck rausgenommen.»

Werth kann entspannt aufreiten

Hemmer selbst zeigte sich bei ihrer ersten WM in dem riesigen Stadion vor rund 18.000 Zuschauern unbeeindruckt. «Ich habe mit Druck sowieso nicht so viel am Hut», sagte die 32 Jahre alte Reiterin - und fügte grinsend an: «Zum Glück!»

Und Isabell Werth? «Ich glaube, für Isabel ist das quasi gehopst wie gesprungen», sagte die Team-Kollegin lachend. «Also, die kann es auch sehr gut mit Druck.» Aber in diesem Fall könne Werth, «glaube ich, entspannt aufreiten».

«Geil, einfach geil»

Hemmer hatte zuvor auch ihre beiden Teamkameraden begeistert. «Geil, einfach geil», kommentierte Netz den Ritt seiner Kollegin. Hemmer zeigte die bis dahin beste Leistung, bevor die besten Paare jeder Nation an den Start gingen. Weitere Dressurmedaillen gibt es am Freitag und Samstag in den zwei Einzelprüfungen Special und Kür. Die vier deutschen Paare sind für den Special am Freitag qualifiziert.

Die Bundestrainerin war begeistert von ihrem Quartett und schwärmte nach Hemmers Ritt: «Das war unglaublich toll, dass sie das auf dem Championat auch wirklich raushaut. Da war eine Linie nach der anderen immer besser, immer besser und so souverän.»

«Dass sie reiten kann, ist ja keine Frage, aber es war unglaublich», lobte Theodorescu die coole Reiterin, die im Vorjahr mit dem deutschen Team ihr EM-Debüt gegeben und Gold gewonnen hatte. «Sie hat so eine Gabe, dass sie im Viereck spürt, was geht noch mehr. Sie steigert sich so durch die Prüfung.»

Ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen

Bei Wandres, dem zweiten deutschen Reiter des ersten Tages, war der Druck noch deutlich höher als bei Werth. «Beim Bahnpunkt G liegt ein riesengroßer Stein, das ist mein Stein, der ist mir vom Herzen gefallen», sagte der Reiter, der mit dem deutschen Team schon Gold bei Olympia und bei der EM vor einem Jahr gewonnen hatte.

«Ich war gut fertig mit den Nerven, als ich da ankam, weil so viel Druck auf den Schultern liegt», sagte Wandres: «Wir kennen das zwar alles schon von Paris und Crozet, aber es ist immer wieder ein neues Rennen, und wir müssen uns beweisen.»