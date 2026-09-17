Der Pferdesport Deutschland kämpft nach dem Ausstieg des Hauptsponsors nun auch mit ausbleibenden Sponsoring-Zahlungen für die Bundeschampionate. Wie reagiert der Verband?

Warendorf (dpa) – Der Reitverband Pferdesport Deutschland hat ein neues Sponsoren-Problem. Nach der fristlosen Kündigung des Hauptsponsors zahlt nun der Namensgeber der Verbandsveranstaltung Bundeschampionate nicht das vereinbarte Sponsoring-Geld. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende Dennis Peiler. Pferdesport Deutschland ist der Nachfolger der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN.

«Der bestehende Sponsoringvertrag mit Al Shira'aa Stables läuft bis einschließlich 2027. Die für 2026 vereinbarte Zahlung steht derzeit noch aus», sagte Peiler. «Wir stehen hierzu mit unserem Vertragspartner in Kontakt.» Es fehlen dem Verband 200.000 Euro von dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Unternehmen. Al Shira'aa Stables hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Kommt Hilfe von der Botschaft?

Pferdesport Deutschland habe einen Brief an den Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin geschickt mit der Bitte um Hilfestellung. Der Verband erwäge zudem ein Mahnverfahren gegen den säumigen Vertragspartner oder den Gang vors Gericht.

Peiler betonte, dass die Bundeschampionate «auch ohne den Hauptsponsor finanziell stabil aufgestellt» seien. Zudem bestätigte er Berichte der «Westfälischen Nachrichten» und der «Süddeutschen Zeitung», dass die ebenfalls von Al Shira'aa Stables gesponserten Turniere in Münster und Hamburg auf Geld warten.

Ein Verfahren läuft bereits

Vor Gericht ist bereits ein noch teureres Sponsoren-Problem gelandet. Ursprünglich hatte der Vertrag mit der Tierversicherung Agria eine Gültigkeit bis 2028 und sollte Einnahmen in Höhe von 600.000 Euro jährlich garantieren. Doch das Unternehmen kündigte den Kontrakt vergangenes Jahr. «Wir halten die fristlose Kündigung durch Agria für unwirksam und haben dagegen Klage eingereicht», sagte Peiler. Agria will sich dazu nicht öffentlich äußern.

Pferdesport Deutschland ist der Nachfolger der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, die mit dem Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) verschmolzen wurde. Die Bundeschampionate sind deutsche Meisterschaften für junge Pferde, die vom Verband jährlich in Warendorf organisiert werden.