Deutschland ist die erfolgreichste Reitsport-Nation der Welt. In den kommenden zwei Wochen soll es bei den Heim-Weltmeisterschaften in Aachen wieder reichlich Grund zum Feiern geben.

Aachen (dpa) – Alle vier Jahre gibt es Weltmeisterschaften im Pferdesport. Zuletzt in Deutschland war das 2006 in Aachen der Fall. 20 Jahre später versprechen die Veranstalter, die sonst den traditionsreichen CHIO organisieren, die größte Sportveranstaltung des Landes in diesem Jahr.

Welche Disziplinen gibt es bei der WM in Aachen?

Offiziell heißt die Veranstaltung FEI World Championships Aachen 2026. Das umfasst Wettbewerbe in sechs Pferdesport-Disziplinen. Den Kern bilden die drei olympischen: Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Außerdem gibt es drei weitere Wettbewerbe: Para-Dressur, Voltigieren und Fahren (Kutschen). Anders als bei früheren Weltreiterspielen sind Reining (Westernreiten) und Distanzreiten nicht dabei.

Was ist die Zielsetzung des deutschen Verbandes?

«Unser Minimalziel ist es, die Tickets für Olympia in Los Angeles 2028 auf direktem Wege zu lösen», sagt der Vorstandsvorsitzende Dennis Peiler von Pferdesport Deutschland. Dafür muss das deutsche Dressur-Team unter die Top sechs kommen, die Mannschaften im Springen und in der Vielseitigkeit unter die besten sieben Nationen.

«Wir haben keine Medaillenvorgaben gemacht», sagt Peiler weiter. Aber: «Es ist unser Anspruch, in allen sechs Disziplinen Podestplätze zu erreichen. Wir möchten uns bei unserer Heim-WM von unserer besten Seite zeigen und für den deutschen Pferdesport werben.»

Wo sind Medaillen zu erwarten?

Das deutsche Dressur-Team ist zusammen mit Großbritannien Topfavorit auf Gold. Im Einzel wird der zuletzt ungeschlagene Doppel-Europameister Justin Verboomen aus Belgien mit Zonik ganz vorn erwartet. Aber auch Isabell Werth will mit Wendy eine Medaille. Die Rekordreiterin gewann schon vor 20 Jahren in Aachen zweimal Gold und ist der große Star der WM.

Das deutsche Vielseitigkeits-Team tritt nach Gold in Italien 2022 als Titelverteidiger an, Favorit ist allerdings die Mannschaft aus Großbritannien. Im Einzel ist Olympiasieger Michael Jung mit Chipmunk einer der heißesten Kandidaten auf den Sieg.

In keiner Disziplin ist die Leistungsdichte so groß wie im Springen. Das Gastgeber-Team gehört wie ein halbes Dutzend anderer Mannschaften zum Favoritenkreis für die Medaillen. Im Einzel gilt Europameister Richard Vogel als Topfavorit. Er gewann in Aachen mit United Touch zuletzt den Großen Preis.

Was ist das Besondere bei der Dressur?

40.000 Zuschauer bei der Dressur – das gibt es nur in Aachen. Für die WM haben die Veranstalter in die Mitte des größten Reitstadions der Welt ein Dressur-Viereck gebaut. Dort werden vor der riesigen Kulisse in drei Prüfungen die Medaillen vergeben. «Das ist einzigartig», sagt Werth, die vor ähnlicher Kulisse 2006 insgesamt drei Medaillen gewann.

Wie viele Menschen und Tiere sind am Start?

Insgesamt starten nach Angaben des Veranstalters 879 Reitsportler aus 67 Nationen. Dazu kommen Pfleger, Besitzer, Trainer, Hufschmiede, Tierärzte, Richter und andere. Gemeldet sind 814 Pferde. Zusätzlich kommen bei der Eröffnungsfeier am Dienstag 250 Pferde zum Einsatz und weitere 200 im Rahmenprogramm am Montag in einer Woche. Insgesamt fallen in Aachen 59 Entscheidungen.

Was zeigt das Fernsehen?

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender bieten ein umfangreiches Programm von der Reit-WM. Allerdings müssen Pferdesportfreunde häufig umschalten, da sich ARD, ZDF und WDR abwechseln. Nicht alle Medaillenentscheidungen sind auf den klassischen Fernsehsendern zu sehen. Einige, wie etwa das Dressur-Einzel in der Kür am Samstag, laufen als Streams auf den Internetseiten der Sender.