Peter Thomsen muss nach einem Reitunfall weiter pausieren. Ein Franzose führt als Cheftrainer das deutsche Vielseitigkeitsteam, das den WM-Titel verteidigen will.

Warendorf (dpa) – Vielseitigkeits-Bundestrainer Peter Thomsen kann das deutsche Team bei der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen nicht betreuen. Der 65-Jährige hatte einen Reitunfall und befindet sich derzeit in der Reha. Während der am 10. August beginnenden WM wird das Team des Titelverteidigers vom Franzosen Rodolphe Scherer als Cheftrainer betreut.

Rund sechs Wochen nach seinem Reitunfall Mitte Juni entwickele sich der Gesundheitszustand weiterhin positiv, teilte der Reitverband FN mit. «Peter macht kontinuierlich Fortschritte und kann die Arbeit seines Trainerteams bereits wieder aus der Distanz begleiten», sagte der Vorstandsvorsitzende Dennis Peiler. «Das freut uns sehr. Sein Fokus liegt derzeit weiterhin auf seiner Genesung und der Reha.»

Thomsen drückt aus der Ferne die Daumen

Laut Mitteilung sagte Thomsen: «Ich freue mich, die Entwicklungen im Team eng verfolgen zu können, und bin sehr dankbar für die große Unterstützung und die vielen guten Wünsche, die mich in den vergangenen Wochen erreicht haben.»

Das Team in Aachen wird angeführt von Olympiasieger Michael Jung mit seinem Erfolgspferd Chipmunk und Vize-Weltmeisterin Julia Krajewski mit Nickel. Für die sogenannte Shortlist nominiert sind außerdem Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch, Libussa Lübbeke mit Caramia und Christoph Wahler mit D'Accord.