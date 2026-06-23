Peter Thomsen liegt nach einem Unfall im Krankenhaus. Vorerst übernimmt ein Franzose seinen Job als Cheftrainer des Vielseitigkeitsteams, das den WM-Titel verteidigen will.

Warendorf (dpa) – Vielseitigkeits-Bundestrainer Peter Thomsen muss um seinen Einsatz bei der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen bangen. Der 65-Jährige liegt nach einem Reitunfall in der Vorwoche weithin im Krankenhaus und wird mindestens bei der letzten WM-Sichtung von Rodolphe Scherer vertreten.

«Sein Gesundheitszustand hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verbessert», teilte der deutsche Verband FN mit. Der sonst als Geländecoach tätige Franzose Scherer «übernimmt vorerst die Funktion des Cheftrainers, insbesondere im Hinblick auf die finale Sichtung und die Nominierung für die Weltmeisterschaften in Aachen im August», heißt es in einer Mitteilung.

Nach einem Vorbereitungslehrgang am Verbandssitz in Warendorf Anfang Juli sollen alle WM-Kandidaten Mitte des Monats beim Turnier in Avenches/Schweiz starten. Anschließend wird das Team für die WM in Aachen nominiert, die am 11. August beginnt. Bei der bisher letzten WM vor vier Jahren in der Nähe von Rom hatte Thomsen das deutsche Team zu Gold geführt.