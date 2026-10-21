Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region wird das am höchsten dotierte Turnier der Welt nicht in Saudi-Arabien stattfinden. Ein Ersatz ist bereits gefunden.

Riad (dpa) – Angesichts der ständigen Huthi-Attacken ist das Finale der Global Champions Tour in Riad abgesagt worden. Das Reitturnier mit einem Rekordpreisgeld von 11,25 Millionen Euro ist stattdessen nach Verona verlegt worden, wie die vom Weltverband genehmigte neue Ausschreibung zeigt.

In der Hauptstadt des von den Huthi-Rebellen immer wieder attackierten Königreichs Saudi-Arabien sollte das Playoff-Turnier der Pferdesport-Serie vom 18. bis 21. November ausgetragen werden. Stattdessen reisen die Reiter nun in fünf Wochen nach Norditalien. Auf dem Messegelände von Verona findet zwei Wochen zuvor bereits eine Weltcup-Station statt.

In Verona gibt es so viel Preisgeld wie bei keinem anderen Reitturnier der Welt. Allein das Finale der Mannschaftswertung ist mit 6,5 Millionen Euro dotiert. Zuvor hat die Global Champions Tour noch zwei Stationen, an diesem Wochenende in Kairo und eine Woche später in Rabat. In der Einzelwertung liegen hinter dem führenden Belgier Abdel Said die Deutschen Christian Ahlmann und Katrin Eckermann auf den Plätzen zwei und drei.