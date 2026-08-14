Die WM-Debütantin gewinnt Gold und Bronze. Auf die weitere Möglichkeit auf eine Medaille verzichtet die Dressurreiterin.

Aachen (dpa) – Die deutsche Dressurreiterin Katharina Hemmer verzichtet nach Einzel-Bronze im Grand Prix Special auf die Chance, bei der WM in Aachen eine weitere Dressur-Medaille zu gewinnen. Die 32-Jährige wird am Samstag mit Denoix nicht in der Kür antreten.

«Wir hatten dieses Jahr eine kurze Verletzungspause», sagte Hemmer. Deshalb war sie bei der deutschen Meisterschaft in Balve «nicht in der Lage, unsere Kür zu zeigen, und auch nicht beim Nationenpreis in Hagen. Dementsprechend ist es nicht so vorbereitet, wie ich es gerne hätte, um hier bei einer Weltmeisterschaft eine Kür zu zeigen.» Hemmer hatte zuvor bereits mit dem deutschen Team WM-Gold gewonnen.

Zu den Favoriten in der Kür am Samstag gehören Titelverteidigerin Charlotte Fry aus Großbritannien mit Glamourdale und die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour auf Freestyle. Auch Isabell Werth mit Wendy zählt zu den Kandidatinnen auf Edelmetall.

Raphael Netz mit Camelot und Frederic Wandres mit Bluetooth dürfen ebenfalls in der Kür starten.