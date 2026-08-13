Janet Netz häkelt detailreiche Pferdchen für das Dressur-Team – und ihr Sohn Raphael feiert eine goldene WM-Premiere. Warum sie die kleinen Kunstwerke hergestellt hat.

Aachen (dpa) – Das deutsche Dressur-Team hat bei den Reit-Weltmeisterschaften in Aachen ein ganz besonderes Maskottchen – oder genauer gesagt: vier. Janet Netz hat von allen Pferden der Mannschaft kleine Kopien gehäkelt. Die kleinen Kunstwerke scheinen Glück gebracht zu haben – das Gastgeber-Team feierte Gold.

Die Mama von WM-Debütant Raphael Netz hatte als WM-Vorbereitung die kleinen Kunstwerke hergestellt, die jetzt die Boxen der Pferde schmücken. «Ich habe sie so naturgetreu wie möglich gemacht», berichtete Janet Netz. Liebevolle Details wie Blessen oder Söckchen sind zu erkennen – das andersfarbige Fell auf der Stirn eines Pferdes oder oberhalb der Hufe.

Weltmeister Netz mit Markus Söders Tochter liiert

Das Häkeln «hatte auch meditativen Gründe», erklärte die Mutter des 27 Jahre alten Reiters, der bei seiner WM-Premiere gleich Gold mit dem Team gewann. «Die Aufregung war ja nicht unerheblich. Eine WM ist ja noch mal eine ganz andere Nummer», sagte Janet Netz.

Zuvor hatte ihr Sohn bei U25-Europameisterschaften bereits Goldmedaillen gewonnen. Der Reiter ist mit der Dressurreiterin Selina Söder liiert, der Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Das Paar betreibt zusammen einen Dressurstall in Moosburg an der Isar.