Julia Krajewski führt nach der Dressur in der Einzelwertung. Auch die Mannschaft darf sich Chancen auf Edelmetall ausrechnen.

Aachen (dpa) – Die deutschen Vielseitigkeitsreiter liegen bei der Weltmeisterschaft in Aachen auf Medaillen-Kurs. Nach der Dressur belegt das Team des Titelverteidigers Platz zwei. Es führt vor dem Geländeritt am Samstag der Favorit aus Großbritannien.

In der Einzelwertung liegt Julia Krajewski auf Platz eins. Die Olympiasiegerin von Tokio erhielt für den Ritt mit Nickel die beste Bewertung. «Ich hatte vorgestern schon ein gutes Gefühl, gestern habe ich ruhig gemacht und gedacht: Es kann dann jetzt auch losgehen, also wir wären so weit.»

Hinter der Britin Laura Collett mit London liegt Olympiasieger Michael Jung mit seinem Erfolgspferd Chipmunk auf Platz drei. Zum Gastgeber-Quartett gehören außerdem Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch und Libussa Lübbeke mit Caramia. Nach dem Gelände fällt die Entscheidung am Sonntag im Springen.