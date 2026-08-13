Peter Thomsen muss nach einem Reitunfall weiter pausieren. Ein Franzose führt als Cheftrainer das deutsche Vielseitigkeitsteam, das den WM-Titel verteidigen will.

Aachen (dpa) – In Gedanken sind die deutschen Vielseitigkeitsreiter bei ihrem schwer gestürzten und in Aachen fehlenden Bundestrainer Peter Thomsen. Michael Jung und Co. wollen trotz des Ausfalls des Coaches ihren Titel bei der Weltmeisterschaft verteidigen. Zumindest telefonisch haben sie Kontakt zu Thomsen, der nach seinem Reitunfall in der Reha ist.

«Die Telefonate mit Peter haben auch befeuert, dass wir ein bisschen für ihn reiten», sagt Teamreiterin Malin Hansen-Hotopp. «Das hat viel ausgemacht, dass wir im Trainingslager mit ihm telefoniert haben.»

Thomsen derzeit in der Reha

Der 65 Jahre alte Thomsen hatte vor mehreren Wochen einen schweren Reitunfall und befindet sich derzeit in der Reha. Während der WM wird das Team des Titelverteidigers vom Franzosen Rodolphe Scherer als Cheftrainer betreut.

«Peter macht kontinuierlich Fortschritte und kann die Arbeit seines Trainerteams bereits wieder aus der Distanz begleiten», sagte der Vorstandsvorsitzende Dennis Peiler.

In einer Mitteilung sagte Thomsen: «Ich freue mich, die Entwicklungen im Team eng verfolgen zu können, und bin sehr dankbar für die große Unterstützung und die vielen guten Wünsche, die mich in den vergangenen Wochen erreicht haben.»

Nach dem ersten Teil der Dressur liegt das deutsche Team auf Rang drei hinter Neuseeland und Großbritannien. Zum Gastgeber-Quartett gehören Olympiasieger Michael Jung mit seinem Erfolgspferd Chipmunk, Julia Krajewski mit Nickel, Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch und Libussa Lübbeke mit Caramia.