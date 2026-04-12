Starke Leistungen in Fort Worth: Die deutschen Dressurreiter sichern sich in der Grand Prix Kür die Plätze fünf und acht. Wie Bundestrainerin Theodorescu das Weltcup-Finale bewertet.

Fort Worth (dpa) – Die deutschen Dressurreiter Raphael Netz und Moritz Treffinger haben zum Abschluss des Weltcup-Finales in den USA Top-Ten-Platzierungen erreicht. Netz belegte in der Grand Prix Kür auf Dieudonne mit 79,245 Prozent den fünften Platz, Treffinger wurde mit Fiderdance und 77,360 Punkten Achter.

«Die Jungs haben ihre Pferde beide ganz, ganz toll gezeigt. Ich bin ganz stolz auf die beiden», sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu, die von einer «irren Stimmung» im texanischen Fort Worth sprach. «Für uns war es ein ganz tolles Championat mit super Sport.»

Den Sieg sicherten sich die Britin Beck Moody und Jagerbomb. Sie erhielten 88,330 Prozent und blieben damit deutlich vor dem US-amerikanischen Lokalmatadoren Christian Simonson, der mit Indian Rock antrat (83,810 Prozent).