Die erfolgreichste Reiterin der Welt reitet als Favoritin in Aachen - aber verpasst in zwei Prüfungen den Sieg.

Aachen (dpa) – Topfavoritin Isabell Werth ist beim CHIO in Aachen überraschend zweimal von einem belgischen Dressurreiter besiegt worden. Die erfolgreichste Reiterin der Welt musste sich mit ihrer Stute im Grand Prix am Samstag und in der Kür am Sonntag dem bis dahin nur Experten bekannten Justin Verboomen mit Zonik Plus geschlagen geben.

«Knapp ist auch daneben», kommentierte Werth nach der nicht gewonnenen Kür. Mit ihrem Pferd sei sie dennoch zufrieden. «Ich muss sagen, dass Wendy super ging. Sie hat sich hier von Tag zu Tag gesteigert.» Der selbst verblüffte Belgier sagte nach seinem zweiten Sieg: «Ich hatte damit nicht gerechnet.»

Für die Kür mit seinem Pferd Zonik Plus erhielt der Belgier 89,400 Prozent und feierte in Aachen die bisher größten Erfolge seiner Karriere. Frederic Wandres sorgte für das zweitbeste deutsche Kür-Ergebnis und kam mit Bluetooth auf Rang drei. Platz neun ging an Katharina Hemmer mit Denoix.

EM-Team nominiert

Mit Blick auf die EM erklärte Werth, sie müssen mit der Stute «noch ein kleines Schrittchen nach vorne kriegen». Zur kontinentalen Meisterschaft im August im französischen Crozet sagte sie weiter: «Das wird auf jeden Fall spannend.»

Das Team für die EM steht bereist fest. Neben Werth, Wandres und Hemmer wurde auch Ingrid Klimke mit Vayron nominiert. Die erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin konzentriert sich derzeit auf die Dressur und gewann in Aachen die Kür des Rahmenprogramms.

Der Dressurausschuss bestätigte zudem Hendrik Lochthowe als neuen Co-Bundestrainer. Der 45-Jährige aus Recklinghausen ist Nachfolger des im März gestorbenen Jonny Hilberath.