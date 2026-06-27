Ein weiterer Rückschlag für die Nationalmannschaft: Noch eine Topreiterin fehlt bei der zweiten Sichtung für die Weltmeisterschaft in Aachen.

Berlin (dpa) – Knapp zwei Monate vor der Weltmeisterschaft in Aachen muss das deutsche Dressur-Team einen weiteren Ausfall verkraften. Nach dem WM-Aus von Ingrid Klimke muss nun auch Charlott-Maria Schürmann auf die zweite Sichtung am kommenden Wochenende beim Nationenpreis-Turnier in Hagen bei Osnabrück verzichten. Ihr Pferd Dante's Pearl ist nach Angaben des Reitverbandes FN nicht «fit to compete» – also nicht wettkampffähig.

Schürmann hatte bei der deutschen Meisterschaft überzeugt und sich einen Platz im Nationalteam gesichert. Jetzt rückt für sie Raphael Netz mit Great Escape Camelot nach. Zur Mannschaft in Hagen gehören außerdem Isabell Werth mit Wendy, Semmieke Rothenberger mit Farrington und Frederic Wandres mit Bluetooth.

Klimkes Hengst Vayron auch nicht fit

Hagen ist nach der DM in Balve die zweite WM-Sichtung. Bei dem Turnier auf dem Hof Kasselmann können sich neben den vier Mitgliedern der Nationalmannschaft weitere Paare in den Einzel-Prüfungen der Veranstaltung für die WM empfehlen. Dazu gehören auch die viermalige Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Kismet sowie Katharina Hemmer, die im Vorjahr mit Denoix zum deutschen Gold-Team bei der EM in Frankreich gehörte.

Keine Chance hat Ingrid Klimke, die bei der EM ebenfalls im deutschen Gold-Team ritt. Ihr Hengst Vayron fiel schon bei der DM aus und ist nicht fit genug für einen Start in Hagen, wie der Reitverband in der Vorwoche mitgeteilt hatte.