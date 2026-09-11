Der belgische Radstar Remco Evenepoel zeigt sich schon in WM-Form. Beim Grand Prix von Quebec setzt er sich in einem Sprintduell mit einem Italiener durch.

Quebec (dpa) – Gut zwei Wochen vor dem WM-Straßenrennen in Kanada hat Radprofi Remco Evenepoel beim Grand Prix von Quebec seine Ambitionen auf das Regenbogentrikot untermauert. Der Olympiasieger aus Belgien gewann das Rennen über 206 Kilometer im Sprint gegen den Italiener Giulio Ciccone. Dritter wurde der Däne Anthon Charmig. Die deutschen Fahrer Nikias Arndt, Jonas Rutsch und Maximilian Schachmann waren Teil von Spitzengruppen, aber am Ende chancenlos. Schachmann wurde als bester Deutscher Zehnter.

Der Grand Prix von Montréal am Sonntag dient dann als echte WM-Generalprobe. Der Rundkurs ist der Strecke beim WM-Rennen am 27. September sehr ähnlich. Der 26-jährige Evenepoel gilt nach dem Ausfall von Titelverteidiger Tadej Pogacar als Favorit. Das deutsche Team wird von Evenepoels Teamkollegen Florian Lipowitz angeführt, der nach seinem Sturz bei der Tour de France wieder fahren kann.