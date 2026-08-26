In den Sprints der Spanien-Rundfahrt ist Matthew Brennan nicht zu schlagen. Der junge Brite lässt der Konkurrenz erneut keine Chance.

Roquetes (dpa) – Das britische Top-Talent Matthew Brennan hat auch den zweiten Sprint der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der 21 Jahre alte Radprofi siegte auf der fünften Etappe nach 173,3 Kilometern zwischen Falset und Roquetes vor dem Belgier Jordi Meeus vom deutschen Team Red Bull und dem Italiener Vincenzo Albanese. Brennan hatte bereits die zweite Etappe für sich entschieden.

In der Gesamtwertung gab es an der Spitze keine Verschiebungen. Top-Favorit Tadej Pogacar liegt weiterhin 3:21 Minuten vor seinem Landsmann und viermaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic. Marco Brenner ist auf Platz 15 bester Deutscher. Der Rückstand des früheren deutschen Meisters auf Pogacar beträgt über sechs Minuten.

Der Donnerstag ist wieder etwas für die Kletterer, womöglich hat eine Fluchtgruppe gute Chancen. Das härteste Hindernis auf den 177,4 Kilometern zwischen Alcossebre und Castelló wartet in der Schlussphase der Etappe. Rund 20 Kilometer vor dem Ziel wird der Puerto El Bartolo überquert, ein 9,4 Kilometer langer Anstieg mit durchschnittlich sieben Prozent Steigung. Der obere Teil beinhaltet zudem einen Schotterabschnitt.