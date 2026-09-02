Er ist gerade einmal 21 Jahre alt und bestreitet seine erste Grand Tour. Trotzdem beherrscht der Brite die Sprints nach Belieben und erinnert an einen berühmten Landsmann.

Lorca (dpa) – Debütant Matthew Brennan wandelt auf den Spuren seines Vorbilds Mark Cavendish und beherrscht bei der Vuelta die Sprints nach Belieben. Der 21-jährige Brite siegte auf der elften Etappe über 153,8 Kilometer von Cartagena nach Lorca in überlegener Manier und feierte bereits seinen dritten Etappensieg. Cavendish hatte 2010 bei seiner ersten Spanien-Rundfahrt ebenfalls drei Etappen gewonnen, allerdings war der britische Sprintkönig damals schon 25 Jahre alt.

Brennan, der von Paris-Roubaix-Sieger Wout van Aert wieder mustergültig in Position gebracht wurde, setzte sich dieses Mal vor dem Franzosen Bryan Coquard und dem Belgier Jordi Meeus durch. Zuvor hatte er bereits die Etappen in Roquetes und Manosque gewonnen. Der frühere Junioren-Weltmeister auf der Bahn wurde beim Visma-Rennstall über das Entwicklungsteam behutsam aufgebaut und bestreitet seine erste Grand Tour. In dieser Saison hat er schon zehn Siege geholt.

Mas weiter im Roten Trikot

In der Gesamtwertung trägt der Spanier Enric Mas weiter das Rote Trikot des Gesamtersten. Der 31-Jährige liegt 1:18 Minuten vor dem viermaligen Vuelta-Champion Primoz Roglic.

Am Donnerstag dürfte es wieder zum Kräftemesser der Anwärter auf den Gesamtsieg kommen. Auf der zwölften Etappe über 166,6 Kilometer von Vera nach Calar Alto wartet am Ende ein Schlussanstieg der ersten Kategorie.