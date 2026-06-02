Grischa Niermann verlässt nach fast zehn Jahren das Team Visma. Welche Station ihn nun erwartet und wie seine Erfolgsbilanz aussieht.

Amsterdam (dpa) – Nach fast zehn erfolgreichen Jahren verlässt Grischa Niermann das Radsport-Topteam Visma um den zweimaligen Tour-Sieger Jonas Vingegaard. Das teilte die niederländische Mannschaft mit. Der Hannoveraner wird sich dem Vernehmen nach zur neuen Saison dem deutschen Lidl-Team anschließen. Bei Visma fungierte der 50-Jährige zuletzt als Head of Racing.

Niermann war 2017 innerhalb des Rennstalls zum WorldTour-Team aufgestiegen und hatte Vingegaard als sportlicher Leiter zu zwei Tour-Siegen geführt. Außerdem gewann die Mannschaft unter seiner Leitung den Giro d’Italia mit Vingegaard, Simon Yates und Primoz Roglic sowie die Vuelta mit Roglic, Vingegaard und Sepp Kuss.