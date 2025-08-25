Limone Piemonte (dpa) - Der zweimalige Tour-de-France-Gewinner Jonas Vingegaard hat bei der Spanien-Rundfahrt die Führung in der Gesamtwertung verteidigt. Allerdings liegt der Däne nach der dritten Etappe zeitgleich mit Tagessieger David Gaudu (Groupama-FDJ) an der Spitze. Hinter dem Franzosen und dem Dänen Mads Pedersen (Lidl-Trek) wurde Vingegaard (Visma Lease a Bike) nach den 134,6 Kilometern von San Maurizio Canavese nach Ceres im italienischen Piemont Dritter. Gaudu war in der letzten Kurve des Bergsprints an seinen Kontrahenten Vingegaard und Pedersen vorbeigesprintet. «Ich bin einfach drangeblieben an Pedersen, habe es in der letzten Kurve versucht - und bin vorbeigekommen», sagte Gaudu. Vingegaard meinte bei Eurosport: «Es war ein hartes Finish, ich bin froh, durchgekommen zu sein.»

Polizei ermittelt

Nur wenige Stunden nach dem Etappensieg am Vortag war bei Vingegaards Team Visma eingebrochen worden. Aus dem Lastwagen der Mechaniker wurden mehrere Fahrräder gestohlen, wie das Team mitteilte. Den Angaben zufolge hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Vingegaard hatte am Sonntag trotz eines Sturzes die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und auch die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der 28-Jährige ist auch der große Favorit auf den Gesamtsieg.



Die vierte Etappe der Spanien-Rundfahrt führt von Italien nach Frankreich, es geht über 206,7 Kilometer von Susa nach Voiron. Es ist die längste Etappe der diesjährigen Vuelta.