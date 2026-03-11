Für Jonas Vingegaard ist die Fernfahrt Paris-Nizza das erste Event der Saison. Auf der vierten Etappe setzt sich der Däne an die Spitze. Der deutsche Profi Steinhauser fällt positiv auf.

Uchon (dpa) – Der dänische Radstar Jonas Vingegaard hat bei der Fernfahrt Paris-Nizza nach einem Sieg im Alleingang das Gelbe Trikot des Gesamtführenden übernommen. Auf der vierten Etappe der 84. Ausgabe verbesserte sich der deutsche Profi Georg Steinhauser dank einer starken Leistung auf den dritten Gesamtrang und fährt nun zudem im Weißen Trikot für den besten Nachwuchsfahrer. Die Etappe führte über 195 Kilometer von Bourges nach Uchon in Zentralfrankreich.

Zweiter hinter Vingegaard ist mit 52 Sekunden Rückstand der Kolumbianer Daniel Felipe Martinez. Dann folgt Steinhauser mit einem Abstand von 3:20 Minuten. Steinhauser erlebt einen vielversprechenden Saison-Start, nachdem der bayerische Profi im vergangenen Jahr noch eine Borreliose-Infektion bewältigen musste.

Der Giro-Etappensieger erreichte als Tagesfünfter das Ziel und hatte knapp drei Minuten Rückstand auf Vingegaard. Nach einer Attacke einen Kilometer vor dem Ziel feierte der Däne seinen ersten Saisonsieg vor Martinez und dem Niederländer Tim van Dijke.

Lipowitz nicht dabei

Das Etappenrennen ist für den 29 Jahre alten zweimaligen Tour-de-France-Champion Vingegaard das erste Event in seiner Saison. Der deutsche Senkrechtstarter Florian Lipowitz nimmt nicht an Paris-Nizza teil.

Die Fernfahrt endet am Sonntag in Nizza. Am Donnerstag stehen bei der welligen fünften Etappe 206 Kilometer auf dem Programm. Zum Ende warten zwei Anstiege der zweiten und einer der ersten Kategorie.