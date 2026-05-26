Keine Chance für die Konkurrenz. Jonas Vingegaard dominiert die Bergetappen des Giro d'Italia. Sein Gesamtsieg ist fast nur noch Formsache.

Cari (dpa) – Mit seinem vierten Etappensieg hat Jonas Vingegaard seine Führung beim Giro d'Italia ausgebaut. Der große Favorit aus Dänemark setzte sich auf der 16. Etappe vor dem Österreicher Felix Gall durch. Bei der Bergankunft im Schweizer Cari wurde der Australier Jai Hindley Dritter. Die entscheidende Attacke hatte Vingegaard kurz vor der Hälfte des fast zwölf Kilometer langen Schlussanstiegs gesetzt.

In der Gesamtwertung hat Vingegaard bereits 4:03 Minuten Vorsprung vor dem neuen Zweiten Gall. Dritter ist Thymen Arensman, der auf der Cari-Etappe Platz vier belegte. Der Niederländer liegt 4:27 Minuten hinter Vingegaard.

Ackermann steigt aus

Am Mittwoch geht es zurück nach Italien. Nach 202 Kilometern erreichen die Profis Andalo in der Provinz Trient. Das Profil ist deutlich weniger anspruchsvoll, weshalb sich Ausreißer Chancen ausrechnen. Am Ende könnte ein tempofester Kletterer siegen.

Für Pascal Ackermann ist der Giro dagegen beendet. Der Sprinter war zur 16. Etappe nicht mehr angetreten. Den früheren deutschen Meister plagten Magenprobleme. Eine Siegchance für Ackermann hätte es wohl ohnehin nur auf der Schlussetappe in Rom noch gegeben.