Der Brite Chris Froome zog sich bei einem Sturz vergangenes Jahr lebensgefährliche Verletzungen zu. Nun verkündet der viermalige Tour-Champion den Beginn seines Rad-Ruhestands.

Paris (dpa) – Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat etwa zehn Monate nach seinem schweren Trainingsunfall das Ende seiner Radsport-Karriere verkündet. «So hatte ich mir das Ende nicht vorgestellt. Aber schon damals wusste ich, dass es vorbei war, sagte der 41-Jährige bei einem Werbe-Event kurz vor Beginn der 113. Tour de France in Barcelona. Auf die Frage, ob seine Karriere vorbei sei, sagte er «Ja». Zuerst hatte die «New York Times» darüber berichtet.

Herzbeutelriss bei Operation entdeckt

Der Brite, der in Kenia geboren wurde, hatte im vergangenen Spätsommer bei einem schweren Trainingsunfall eine lebensbedrohliche Herzverletzung erlitten. Er war Medienberichten zufolge zuvor mit über 45 Kilometern pro Stunde gegen ein Verkehrsschild geprallt.

Bei der Operation sei ein Herzbeutelriss festgestellt worden, der durch ein stumpfes Brusttrauma hervorgerufen war. Nach dem Unfall in Südfrankreich war zunächst von einem Pneumothorax, fünf gebrochene Rippen und einen Lendenwirbelbruch die Rede gewesen.

Kurioser Moment am Ventoux

Froome holte seine großen Erfolge zu Hochzeiten des Teams «Sky» gewonnen. 2013, 2015, 2016 und 2017 feierte er jeweils den Gesamtsieg bei der Tour de France. Er gewann zudem den Giro d'Italia 2018 und die spanische Vuelta 2011 und 2017. Danach hatte er mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Froome sorgte 2016 für kuriose Szenen. Als er wegen seines defekten Rads nicht weiterfahren konnte und das Teamauto zu weit entfernt war, rannte er panisch los und versuchte, für einige Zeit zu Fuß den Mont Ventoux zu erklimmen. Die Rennleitung entschied später zugunsten des damaligen Trägers des Gelben Trikots und wertete nachträglich die Abstände zum Zeitpunkt des Zwischenfalls wenige hundert Meter vor dem Ziel. Froome gewann die Tour zehn Tage später in Paris.