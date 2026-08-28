Tadej Pogacar spielt auf der siebten Vuelta-Etappe keine Rolle im Zielbereich. Der Belgier van Aert versucht sich am Sieg, doch am Ende wird es zu steil für den Paris-Roubaix-Gewinner.

Aramón Valdelinares (dpa) – Rad-Star Wout van Aert hat seinen ersten Tageserfolg bei der siebten Etappe der 81. Vuelta a España verpasst. Der belgische Paris-Roubaix-Gewinner war lange Teil einer Fluchtgruppe, doch sechs Kilometer vor dem Ziel bei der Bergankunft in Aramón Valdelinares konnte der 31-Jährige dem späteren Tagessieger Andreas Leknessund (27) aus Norwegen nicht mehr folgen.

Leknessund feierte einen seiner größten Karriereerfolge. Nach 149,8 Kilometern mit Start in Vall d'Alba erreichte Landsmann Tobias Johannessen als Zweiter das Ziel, van Aert wurde Tagesdritter.

Pogacar weiter vorn

Rad-Star Tadej Pogacar kam mit einem Abstand von 4:23 Minuten auf Leknessund ins Ziel und hatte zuvor keine Ambitionen gezeigt, die Ausreißer einzuholen. Der slowenische Ausnahmefahrer verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden und bleibt der ganz klare Favorit auf den Vuelta-Sieg.

In der Gesamtwertung steht der fünfmalige Tour-de-France-Sieger mit 3:50 Minuten vor dem Zweitplatzierten Enric Mas aus Spanien. Primoz Roglic steht als Dritter mit einem Abstand von 4:50 Minuten hinter Landsmann Pogacar.

Bei der achten Etappe der Vuelta steht für die Profis eine flache Etappe über eine Distanz von 171 Kilometern zwischen Puçol und Xeraco im Osten des Landes an. Die Rundfahrt endet am 13. September in Granada.