Mit seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France hat Tadej Pogacar Radsport-Geschichte geschrieben. Ex-Profi Jan Ullrich ist begeistert, selbst Lance Armstrong verneigt sich mit besonderen Worten.

Paris (dpa) – Der ehemalige Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich hat den aktuellen Titelträger Tadej Pogacar nach dessen fünftem Gesamtsieg in den höchsten Tönen gelobt. «Man kann sagen, er ist der Eddy Merckx unserer Zeit, der Beste aller Besten. Solange er die Tour de France angeht und sie gewinnen will, wird es schwierig, für andere zu gewinnen», sagte Ullrich in einem Interview mit ntv/RTL/Sky.

Pogacar hat das wichtigste Radrennen der Welt 2020, 2021, 2024, 2025 und 2026 gewonnen und damit mit dem Belgier Merckx, Miguel Indurain aus Spanien sowie den beiden Franzosen Bernard Hinault und Jacques Anquetil gleichgezogen. «Er ist noch hungrig», stellte Ullrich, selbst Gewinner der Ausgabe von 1997, fest. Drei große offene Ziele, die für Pogacar bleiben, sind laut Ullrich Olympia-Gold, die Vuelta sowie Paris-Roubaix.

Armstrong: Pogacar würde mit Armstrong den Boden wischen

Auch Ullrichs langjähriger Rivale Lance Armstrong hatte sich voller Begeisterung über den 27 Jahre alten Slowenen geäußert. «Dieser Junge ist der Größte aller Zeiten. (...) Leute wollen oft mit mir über meine Karriere und die Geschichte der Tour sprechen, wo ich da stehe. Dieser Kerl würde den Boden wischen mit Lance Armstrong», sagte Armstrong in seinem Podcast «The Move».

Der Amerikaner hatte zwischen 1999 und 2005 sieben Gesamtsiege bei der Tour de France eingefahren, bekam diese aber nach seinem Doping-Geständnis aberkannt. «Er ist der Beste aller Zeiten. Ich würde sogar sagen, dass er der dominanteste Athlet der ganzen Welt ist», sagte Armstrong.