Die deutschen U23-Männer verpassen im Straßenrennen der WM eine Medaille deutlich. Moritz Mauss wird 21., die entscheidenden Attacken gehen ohne deutsche Beteiligung.

Montreal (dpa) - Der deutsche Verband muss weiter auf die zweite Medaille bei der Straßenrad-WM in Montreal warten. Die stark eingeschätzten U23-Männer verpassten Edelmetall klar, Moritz Mauss war als 21. bester Deutscher in dem 174,2 Kilometer langen Rennen. Die fünf deutschen Fahrer lagen lange gut im Rennen, verpassten im Finale jedoch die entscheidenden Attacken. So bleibt Bronze im Einzelzeitfahren durch Franziska Koch die bisher einzige Medaille für German Cycling.

«Das ist eine riesengroße Enttäuschung. Das war einfach weit unter unseren Möglichkeiten. Uns war klar, dass wir nicht den Favoriten dabei hatten, aber eine von Grund auf gute Mannschaft», sagte Mauss, der für den Nachwuchs von Tadej Pogacars UAE-Team fährt.

Gold in der Nachwuchsklasse sicherte sich der US-Amerikaner Ashlin Barry als Solist. Mit 53 Sekunden Rückstand belegte der als Favorit eingestufte Spanier Hector Alvarez vor dem Norweger Jesper Stiansen den zweiten Platz.

Die nächste und wohl letzte Medaillenchance für die Deutschen gibt es am Samstag. Im Straßenrennen der Frauen hat Franziska Koch sehr gute Chancen, auch Liane Lippert kann sich Hoffnungen machen. Die letzte Medaille im Straßenrennen liegt bereits zwölf Jahre zurück. Damals holte Lisa Brennauer im spanischen Ponferrada Silber.