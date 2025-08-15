Nach seinem dritten Rang bei der Tour freut sich Florian Lipowitz auf seine Premiere vor heimischem Publikum. Die WM findet dagegen ohne ihn statt.

Berlin (dpa) – Der neue deutsche Rad-Star Florian Lipowitz geht bei der Deutschland Tour an den Start. Sein erster Auftritt nach dem sensationellen dritten Rang bei der Tour de France sei ein echtes Wunschprojekt, wie sein Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe mitteilte. Bei der WM in Ruanda im September ist er dagegen nicht dabei.

«Für jeden deutschen Fahrer sind die Rennen in Deutschland etwas Besonderes. Und für mich ist es in diesem Jahr noch einmal ganz besonders. Bei der Tour de France waren so viele deutsche Fans an der Strecke – da bin ich gespannt, was nächste Woche los ist», sagte Lipowitz, für den es der erste Start bei der größten deutschen Rundfahrt ist.

Die fünftägige D-Tour beginnt für den 24-Jährigen am kommenden Mittwoch in Essen mit dem Prolog. Danach folgen vier Etappen mit dem Finale von Halle (Saale) nach Magdeburg.

Erst Urlaub, jetzt Unterstützerrolle

Lipowitz war zuletzt zwei Wochen im Urlaub. Für ihn ist die Deutschland Tour der Einstieg in den nächsten Saisonblock. Bei seinem Heimauftritt will er vor allem den Sprint- und Klassikerspezialisten des Teams «etwas zurückgeben und ihnen helfen, Erfolge einzufahren», sagte Lipowitz.

Kein WM-Start

Lipowitz, der bei der Tour de France auch das Weiße Trikot für den besten Nachwuchsprofi gewonnen hatte, wäre auch gerne bei der Weltmeisterschaft in Ruanda vom 21. bis 28. September gestartet. Im vergangenen Jahr hatte der Schwabe in Zürich zum ersten Mal bei einer WM in der Eliteklasse teilgenommen. Doch sein Rennstall hat andere Pläne.

Statt Afrika heißen seine weiteren Stationen bis zum Saisonende Kanada und Italien. Im September stehen für Lipowitz die WorldTour-Klassiker in Quebec und Montreal auf dem Programm. Im Oktober folgt der Klassikerblock mit dem Giro dell'Emilia, der Tre Valli Varesine und der Lombardei-Rundfahrt.