In der Schweiz stimmt sich Tadej Pogacar auf die Tour de France ein. Bei der Rundfahrt präsentiert sich der Slowene in bestechender Form.

Sondrio (dpa) – Bei der Generalprobe für die in zweieinhalb Wochen beginnende Tour de France hat Rad-Superstar Tadej Pogacar mit einer eindrucksvollen Machtdemonstration seine starke Form unter Beweis gestellt. Beim Auftakt der 89. Ausgabe der Tour de Suisse siegte der 27-Jährige nach einem Solo-Ritt und bestätigte seine Rolle als absoluter Favorit auf den Gesamtsieg in der Schweiz.

Knapp 70 Kilometer vor dem Ziel attackierte der Slowene und fuhr fortan alleine vorn. Der viermalige Tour-de-France-Sieger siegte mit einem Abstand von 2:14 Minuten vor dem Ecuadorianer Richard Carapaz und 2:29 Minuten vor dem Italiener Andrea Bagioli bei der ersten Etappe auf einer Distanz von 144 Kilometern rund um den Ort Sondrio, der in Italien liegt.

«Das war definitiv nicht der Plan. Aber es hat irgendwie geklappt. Danke an meine Teamkollegen», sagte Pogacar über die Attacke.

Veränderte Etappenstruktur bei Tour de Suisse

Statt über acht Etappen wird die Rundfahrt in diesem Jahr nur auf fünf Teilstücken ausgetragen. Neben Pogacar richten sich die Blicke der Fans auch auf den früheren Weltmeister Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. Die Königsetappe am Sonntag in Villars-sur-Ollon bildet den Abschluss der Rundfahrt. Drei Passagen über den Col de la Croix stehen dabei auf dem Programm.

Bei der am 4. Juli in Barcelona beginnenden Frankreich-Rundfahrt versucht sich Pogacar an seinem fünften Tour-Triumph. Konkurrenz bekommt er dabei von seinem langjährigen Widersacher Jonas Vingegaard aus Dänemark, dem deutschen Senkrechtstarter Florian Lipowitz und dem französischen Supertalent Paul Seixas.