Tadej Pogacar bleibt auch nach der dritten Etappe Spitzenreiter der Tour de Romandie. Am Samstag wartet auf den Rad-Superstar und das Peloton eine sehr anspruchsvolle Bergetappe.

Orbe (dpa) – Rad-Superstar Tadej Pogacar dominiert weiter die Tour de Romandie in der Schweiz. Dem 27-jährigen Slowenen reichte auf der dritten Etappe ein vierter Platz, um das Gelbe Trikot des Gesamtführenden vor dem Deutschen Florian Lipowitz zu verteidigen.

Den Tagessieg nach 176,6 Kilometern mit Start und Ziel in Orbe sicherte sich der Franzose Dorian Godon im Sprint vor Finn Fisher-Black aus Neuseeland und dem Franzosen Valentin Paret-Peintre. In der Gesamtwertung führt Pogacar weiter mit 17 Sekunden vor dem 25 Jahren alten Lipowitz. Der viermalige Tour-de-France-Sieger Pogacar hat bei der Tour de Romandie bereits zwei Etappensiege gefeiert.

Steinhauser lange in der Ausreißergruppe

Eine starke Leistung zeigte der deutsche Profi Georg Steinhauser. Der 24-Jährige, der Mitte März mit dem dritten Platz bei der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza überrascht hatte, war lange in einer zuerst siebenköpfigen Ausreißergruppe aktiv. Erst knapp drei Kilometer vor dem Ziel wurde Steinhauser vom Feld eingeholt.

Am Samstag steht für die Fahrer eine anspruchsvolle Bergetappe auf dem Programm. Der vierte Tagesabschnitt führt über 149,6 Kilometer und 3.175 Höhenmeter von Broc nach Charmey. Dabei muss das Peloton gleich dreimal den auf 1.508 Meter Höhe liegenden Jaunpass überqueren. Die Tour de Romandie endet am Sonntag in Leysin.