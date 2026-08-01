Das ausgeglichene Feld bei der Tour de France der Frauen verspricht Spannung, das zeigt sich schon zum Auftakt. Am Ende liegt eine Niederländerin vorn. Antonia Niedermaier wird beste Deutsche.

Lausanne (dpa) - Bei der ersten Etappe der Tour de France der Frauen in der Schweiz am Genfer See ist Lorena Wiebes zum Sieg gefahren. Die Niederländerin setzte sich in Lausanne in einer Sprintentscheidung vor Kim Le Court Pienaar (Mauritius) und Demi Vollering (Niederlande) durch und übernahm damit das erste Gelbe Trikot. Die deutsche Zeitfahrmeisterin Antonia Niedermaier, die bei der Frankreich-Rundfahrt auf Topplatzierungen hofft, kam zum Auftakt auf Platz 17 ins Ziel.

In einem nervösen Rennen hatten sich immer wieder Ausreißergruppen vorübergehend abgesetzt, aber ohne Erfolg. So ging das Hauptfeld geschlossen in den letzten Anstieg des Tages, bei dem sich eine kleinere Gruppe absetzte. Vollering startete 700 Meter vor dem Ziel eine Attacke, am Ende setzte sich die Sprintspezialistin Wiebes aber souverän durch.

Unter den Favoritinnen um die französische Vorjahressiegerin Pauline Ferrand-Prévot, Vollering (Tour-Sieg 2023) und die Polin Kasia Niewiadoma-Phinney (Tour-Sieg 2024) gab es keine großen zeitlichen Abstände.

Weitere Chance für Sprinterinnen am Sonntag

Die Frankreich-Rundfahrt bleibt auch am Sonntag noch in der Schweiz. Bei der zweiten Etappe von Aigle nach Genf (147,9 Kilometer) wird wieder mit einer Sprintentscheidung gerechnet, auch wenn vorher immerhin 1.800 Höhenmeter überwunden werden müssen.

Die entscheidenden Prüfungen um den Gesamtsieg werden bei den insgesamt neun Etappen voraussichtlich das Zeitfahren am Dienstag und die Bergankunft am legendären Mont Ventoux am Freitag sein.