Nach einem Sturz auf der 15. Etappe muss Jonas Vingegaard die Tour de France vorzeitig beenden. Die Diagnose ist da.

Brizon (dpa) – Der bei der Tour de France ausgeschiedene zweimalige Gesamtsieger Jonas Vingegaard hat sich bei seinem verhängnisvollen Sturz einen Schlüsselbeinbruch und mehrere Schürfwunden zugezogen. Das teilte das Team des Dänen mit. «Aufgrund der Schwere des Schlüsselbeinbruchs wurde ein chirurgischer Eingriff empfohlen, der in den kommenden Tagen durchgeführt wird», hieß es.

Der bisherige Gesamtzweite war 22 Kilometer vor dem Ziel der 15. Etappe auf dem Weg zum Schlussanstieg zum Plateau de Solaison in einem Kreisverkehr zu Fall gekommen. Bandagiert am rechten Arm und an der Schulter stieg der Däne in einen Rettungswagen. Später wurde er zum Röntgen-Mobil gebracht.

Vingegaard in Vergangenheit bereits mit Sturzpech

Vingegaard lag vor der Etappe in der Gesamtwertung 4:30 Minuten hinter dem überlegenen Spitzenreiter Tadej Pogacar und war damit weiter auf Kurs Richtung Podium in Paris. Der Kapitän des Visma-Teams hatte 2022 und 2023 die Frankreich-Rundfahrt gewonnen. In den vergangenen beiden Jahren belegte er den zweiten Gesamtrang.

Vingegaard hatte in der Vergangenheit schon häufiger Sturzpech. Erst 2024 war er bei der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzt und kurz vor dem Start der Tour wieder fit geworden. Im vergangenen Jahr kam er beim Traditionsrennen Paris-Nizza zu Fall und musste aufgeben.