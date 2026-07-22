Für Florian Lipowitz ist die Tour nach dem Sturz in einer gefährlichen Kurve beim Zeitfahren gelaufen. Sein Teamchef sagt: Lipowitz habe zu viel riskiert.

Thonon-les-Bains (dpa) - Aus der Sicht von Red-Bull-Teamchef Ralph Denk hat Florian Lipowitz vor seinem Sturz beim Einzelzeitfahren der Tour de France zu viel riskiert. «Das war viel zu schnell», sagte der 54-Jährige im Podcast «Inside Red Bull-Bora-Hansgrohe».

«Florian ist schon am Limit gefahren», sagte Denk über das Vorgehen vor dem dramatischen Vorfall in der Kurve. «Das ist ein Rennunfall im Eifer des Gefechts. Wenn es um etwas geht, muss man auch riskieren. In dem Fall ein Stück weit zu viel riskiert», sagte er. «Ich sehe da keinen anderen in der Schuld.»

Der Schwabe war in der Nähe des Genfersees in einer gefährlichen Rechtskurve gestürzt, die auch Star Tadej Pogacar alles abverlangt hat. Der 25 Jahre alte Lipowitz, der noch gute Chancen auf eine Podiumsplatzierung wie im vergangenen Jahr hatte, hatte sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Er musste die Frankreich-Rundfahrt deshalb aufgeben.