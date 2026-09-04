Vor der nächsten Bergankunft hatten die Ausreißer ihre Chance bei der Spanien-Rundfahrt. Wout van Aert nutzte sie.

Loja (dpa) – Belgiens Radsport-Star Wout van Aert hat am Tag der Ausreißer seine erste Etappe der diesjährigen Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der Klassiker-Spezialist setzte sich nach 192,8 Kilometern von Almunecar nach Loja vor dem Franzosen Valentin Paret-Peintre durch. Das Duo hatte sich rund vier Kilometer vor dem Ziel aus einer neunköpfigen Fluchtgruppe abgesetzt. Dritter wurde van Aerts britischer Teamkollege Matthew Brennan, der bereits drei Etappen gewonnen hatte.

In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen auf den vorderen Plätzen. Der Spanier Enric Mas, der die Führung nach dem Ausfall von Tadej Pogacar übernommen hatte, liegt noch immer 1:45 Minuten vor dem viermalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic. Dritter ist der Österreicher Felix Gall mit einem Rückstand von 2:06 Minuten auf Mas.

Morgen steht die nächste schwere Bergankunft auf dem Programm. Der Gesamtführende Mas geht als Favorit auf den 154,9 Kilometer langen Weg zur Sierra de La Pandera. Der 11,8 Kilometer lange Schlussanstieg weist eine durchschnittliche Steigung von 7,5 Prozent auf. Red-Bull-Kapitän Roglic kann sich eigentlich keine weiteren Zeitverluste leisten, soll der fünfte Vuelta-Sieg greifbar bleiben.