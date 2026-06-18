Ein schwerer Sturz stoppt die zweite Etappe der Slowenien-Rundfahrt für 25 Minuten. Florian Lipowitz bleibt verschont und kommt als 45. ins Ziel. Nun warten die Bergetappen.

Ormoz (dpa) – Auf der von einem schweren Sturz überschatteten zweiten Etappe der Slowenien-Rundfahrt hat sich der deutsche Radstar Florian Lipowitz noch zurückgehalten. Der 25-Jährige erreichte nach 181,8 Kilometern von Radlje ob Dravi nach Ormoz beim Tagessieg des Serben Dusan Rajovic als 45. im Hauptfeld das Ziel, bevor es ab Freitag mit den anstehenden Bergetappen für den Tour-de-France-Dritten des Vorjahres ernst wird.

Von dem schweren Sturz einiger Fahrer gut 39 Kilometer vor dem Ziel war Lipowitz nicht betroffen. Das Rennen musste kurz darauf sogar für 25 Minuten neutralisiert werden, da die medizinische Begleitung des Rennens wegen der gestürzten Fahrer nicht mehr möglich war.

Lipowitz' Teamkollege Laurence Pithie aus Neuseeland belegte den zweiten Platz und verteidigte damit seine Führung in der Gesamtwertung. In den Bergen sollte sich dann aber Lipowitz in Szene setzen, zumal die großen Namen des Radsports komplett fehlen. Bei der am 4. Juli in Barcelona beginnenden Tour de France wird sich der Red-Bull-Profi wieder mit Superstar Tadej Pogacar messen. Der viermalige Champion der Frankreich-Rundfahrt fehlt in seinem Heimatland allerdings auch und nimmt derzeit an der Tour de Suisse teil.