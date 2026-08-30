Einen Tag nach dem schweren Sturz bei der Vuelta zeigt sich Tadej Pogacar im Krankenbett auf Instagram. Die Saison dürfte nach den schweren Verletzungen beendet sein.

Barcelona (dpa) – Einen Tag nach seinem Horror-Sturz bei der Vuelta hat der schwer lädierte Radstar Tadej Pogacar Grüße aus dem Krankenhaus an seine Fans geschickt – und den Humor offenbar nicht verloren. Unterlegt mit dem Bee-Gees-Klassiker «Stayin alive» postete der Tour-de-France-Champion ein Bild von sich im Krankenbett auf Instagram. Sein Nacken ist dabei mit einer Halskrause geschützt, dazu wurden die Wunden am Kopf, an der Schulter und an der Hand verarztet.

Pogacar war am Samstag auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt schwer gestürzt. Dabei hatte er einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins und einen stabilen Bruch des siebten Halswirbels erlitten. Außerdem trug der Weltmeister eine Gehirnerschütterung und zahlreiche Abschürfungen davon.

Pogacar muss operiert werden

Laut Medienberichten wurde Pogacar bereits ins Krankenhaus nach Barcelona gebracht. «Er wird eine Operation am Schlüsselbein benötigen. Dieser Eingriff wird jedoch aufgrund der bei einer Gehirnerschütterung gebotenen Vorsichtsmaßnahmen zunächst zurückgestellt», sagte UAE-Teamarzt Adrian Rotunno.

Seine Saison dürfte damit gelaufen sein. Bei einem Schlüsselbeinbruch ist mit einer sechswöchigen Pause zu rechnen. Das WM-Straßenrennen in Montreal findet am 27. September statt. Der letzte Höhepunkt der Saison ist am 10. Oktober die Lombardei-Rundfahrt, die der Slowene zuletzt fünfmal in Serie gewann.