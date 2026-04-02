Der spanische Radsport bangt nach einem schwerwiegenden Trainings-Crash um einen jungen Nachwuchsprofi. Der 23-Jährige fuhr zuletzt noch beim selben Rennen wie ein deutscher Spitzenfahrer.

Sabadell (dpa) – Der spanische Radprofi Jaume Guardeño hat sich bei einem Trainingsunfall schwer verletzt. Wie sein demnächst bei der Tour de France startendes Team Caja Rural – Seguros RGA mitteilte, kollidierte der 23-Jährige aus Alicante mit einem Fahrzeug. Der Unfall soll sich bereits am Dienstag ereignet haben.

Nach dem Unfall wurde der Profi per Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Stadt Sabadell in der Nähe der Metropole Barcelona transportiert. Dort liegt er laut Angaben des Teams mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation.

Die spanische Sportzeitung «AS» schrieb von einer schweren Kopfverletzung. Er sei in einem kritischen Zustand, der sich allerdings in der vergangenen Stunden stabilisiert habe.

Der Jungprofi nahm zuletzt wie der deutsche Senkrechtstarter Florian Lipowitz an der Katalonien-Rundfahrt teil. Während Lipowitz den dritten Gesamtrang feierte, fuhr Guardeño auf Rang 29.