Ramstein-Miesenbach (dpa) - Zum Auftakt der deutschen Straßenrad-Meisterschaften hat Maximilian Schachmann seinen ersten Titel als Zeitfahrmeister gewonnen. Der 31-Jährige entthronte Nils Politt, der in den vergangenen beiden Jahren jubelte und in der Pfalz mit einem Abstand von 34 Sekunden Vierter wurde. 2024 musste sich Schachmann noch mit dem zweiten Rang hinter Politt begnügen.

Der gebürtige Berliner - zweimaliger deutscher Meister im Straßenrennen - verwies im Rennen gegen die Uhr mit einem Vorsprung von 17 Sekunden Miguel Heidemann (27) auf den zweiten Platz. Lennard Kämna wurde auf dem 22,5 Kilometer langen Kurs um die Stadt Ramstein-Miesenbach Dritter mit einem Abstand von 25 Sekunden auf Schachmann.

Niedermaier jubelt bei den Frauen

Bei den Frauen gewann das deutsche Radsport-Talent Antonia Niedermaier ihren ersten Titel als Zeitfahrmeisterin. Die 22-Jährige setzte sich mit 1:12 Minuten vor Franziska Brauße und 1:42 Minuten vor Liane Lippert durch.

Bei der WM in Zürich im vergangenen Herbst hatte Niedermaier im Einzelzeitfahren als Vierte die Bronzemedaille knapp verpasst. Bei der DM im vergangenen Jahr war Niedermaier noch Zweite hinter Mieke Kröger geworden und verpasste den Zeitfahrtitel knapp. In diesem Jahr wurde die 31-jährige Kröger Sechste.

Am Samstag bestreiten die Frauen das Straßenrennen gegen 14.30 Uhr mit einem Sechs-Runden-Kurs und insgesamt 118 Kilometern um die pfälzische Gemeinde Linden in der Nähe von Kaiserslautern. Vor einem Jahr sicherte sich Franziska Koch den Titel auf der Straße. Am Sonntag (12.15 Uhr) bestreiten die Männer das Straßenrennen mit einer Distanz von 198 Kilometern in zehn Runden um Linden. Im vergangenen Jahr sicherte sich Marco Brenner das Meistertrikot.