Kufstein (dpa) – Der belgische Radsport-Star Remco Evenepoel wechselt im kommenden Jahr zum deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe. Der 25 Jahre alte Doppel-Olympiasieger startet ab 2026 für den Rennstall um den deutschen Tour-de-France-Dritten Florian Lipowitz. Über die Vertragsdauer und finanzielle Details des Deals machte das Team keine Angaben.

«Remco steht für einen Anspruch. Er will nicht mitfahren – er will prägen», sagte Teamchef Ralph Denk in der Mitteilung. «Remco bringt nicht nur außergewöhnliche sportliche Fähigkeiten mit, sondern auch eine bemerkenswerte Mentalität. Seine Zielstrebigkeit, seine Professionalität und sein unbedingter Wille zum Erfolg begeistern mich.»

Gerüchte seit mehr als einem Jahr

Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel, der bei Olympia 2024 in Paris Gold im Straßenrennen und im Zeitfahren gewonnen hatte, kommt vom belgischen Team Soudal Quick-Step, wo er noch einen Vertrag bis Ende 2026 hat. Mehrere Medien berichteten zuletzt von einer Ablösesumme um die zwei Millionen Euro.

Bei der abgelaufenen Frankreich-Rundfahrt hatte Evenepoel das erste Zeitfahren gewonnen, war dann aber während der 14. Etappe in den Pyrenäen entkräftet vom Rad gestiegen. Im Vorjahr war er bei der Tour Dritter geworden.

Gerüchte um den Wechsel des Zeitfahrspezialisten hielten sich seit mehr als einem Jahr hartnäckig und begleiteten auch die diesjährige Tour de France. Der Straßenweltmeister von 2022 könnte dem neuen deutschen Radstar Lipowitz die Führung im Team streitig machen. Der Schwabe war seinem künftigen Kollegen Evenepoel allerdings sowohl bei der Tour de France als schon bei der Dauphiné-Rundfahrt überlegen gewesen. Der Vertrag des routinierten viermaligen Vuelta-Gewinners Primoz Roglic läuft zum Saisonende bei Red Bull aus.

Lipowitz: «Etwas Großartiges zusammen erreichen»

«Wenn er tatsächlich kommen sollte, wäre auch ich glücklich. Wir könnten dann etwas Großartiges zusammen erreichen», sagte Lipowitz vor etwas mehr als einer Woche nach seinem Tour-Triumph im Weißen Trikot des besten Nachwuchsprofis. Im Vorjahr hatte Evenepoel das Trikot noch gewonnen.

Ohnehin ändert sich einiges in dem Team um Chef Denk. Der Rennstall und der bisherige Sportchef Rolf Aldag gehen künftig getrennte Wege. Auch der sportliche Leiter Enrico Gasparotto wird demnächst nicht mehr dem Team angehören.