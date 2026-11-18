Nach drei Jahren bei Red Bull steht Primoz Roglic vor einem neuen Kapitel: Der 37-Jährige hängt noch ein Jahr als Profi dran. Was ihn zu NSN zieht.

Ljubljana (dpa) – Nach dem Abschied beim deutschen Red-Bull-Team setzt Altmeister Primoz Roglic seine Radsport-Karriere um ein weiteres Jahr fort. Der 37-jährige Slowene unterschrieb beim Team NSN einen Vertrag für die Saison 2027.

«Ich mag Herausforderungen», wurde Roglic in der Team-Mitteilung zitiert: «Ich glaube, dass noch Arbeit vor mir liegt – sowohl im Rennsport als auch an mir selbst. Ich habe den nötigen Antrieb und die richtige Einstellung, um nicht nur Rennen zu fahren, sondern auch tatsächlich etwas zu erreichen.»

Der Vertrag von Roglic bei Red Bull war nach drei Jahren ausgelaufen. Der Slowene gehört seit Jahren zu den besten Rundfahrern. Er gewann viermal die Vuelta, einmal den Giro d'Italia und 2020 wurde er Zweiter bei der Tour de France, als ihm erst im letzten Zeitfahren Tadej Pogacar das Gelbe Trikot wegschnappte. Zuletzt belegte Roglic noch den zweiten Gesamtrang bei der Vuelta und wurde Europameister im Einzelzeitfahren.