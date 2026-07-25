Anfang der Woche musste Florian Lipowitz die Tour de France nach einem Sturz abbrechen. Nun ist der beste deutsche Radprofi wieder daheim - und fiebert mit den Kollegen mit.

Alpe d'Huez (dpa) – Florian Lipowitz ist nach seinem Aus bei der Tour de France und der folgenden Operation in seinen Wohnort zurückgekehrt. «Er ist wieder zu Hause. Er verfolgt das Rennen, schreibt uns Nachrichten. Wir sind in Kontakt», sagte Teamchef Ralph Denk nach der 19. Etappe in Alpe d'Huez.

Lipowitz, der seinen Wohn- und Trainingsschwerpunkt im österreichischen Seefeld hat, war am Dienstag im Einzelzeitfahren in einer Rechtskurve gestürzt und brach sich das rechte Schlüsselbein. Neben der Verletzung an der Schulter zog sich der 25-Jährige mehrere Schürfwunden zu. Der Schwabe wurde zeitnah operiert und musste nur eine kurze Zeit im Krankenhaus verbringen.

Für den Vorjahresdritten der Tour dürften die nächsten großen Rennen quasi gelaufen sein. Für die Vuelta in Spanien (22. August bis 13. September) und die WM in Montreal (20. bis 27. September) dürfte es kaum reichen. Allenfalls sind im Herbst noch Eintagesrennen in Italien wie die Lombardei-Rundfahrt (10. Oktober) möglich. Von einem Comeback in diesem Jahr geht Denk dennoch aus.