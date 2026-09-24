Justyna Czapla zeigt im U23-Rennen der WM in Montreal eine starke Leistung, verpasst aber trotz engagierter Fahrt die Medaillenränge.

Montreal (dpa) – Das deutsche Rad-Talent Justyna Czapla hat bei der WM in Montreal eine Medaille im U23-Rennen verpasst. Nach einer dennoch überzeugenden Vorstellung belegte die gebürtige Polin nach 134 Kilometern Platz neun. Gold ging an die Slowakin Viktoria Chladonova, die 1:16 Minuten vor Czapla das Ziel erreichte. Die Kanadierin Isabella Holmgren holte Silber vor Fleur Moors aus Belgien.

«Ich hatte mir schon ein Podium gewünscht, aber es war einfach nicht drin. Am Ende waren die anderen zu stark, um die Lücke zu schleißen. Mit der Leistung kann ich zufrieden sein», sagte Czapla.

Keine Kraft am Ende

Die deutsche Mannschaft fuhr lange Zeit sehr aufmerksam, hielt Kapitänin Czapla aus dem Wind und schloss Lücken. Etwa 30 Kilometer vor dem Ziel setzte sich allerdings das Trio der Favoritinnen Holmgren, Chladonova und Moors ab. Czapla konnte nicht mitgehen, blieb aber in der Verfolgergruppe.

Auf dem ersten längeren Anstieg der Schlussrunde verlor Czapla dann kurzzeitig den Anschluss. Das war der entscheidende Moment für die 22-Jährige, um eventuell doch noch einmal in den Medaillenkampf einzugreifen. «Ich hatte nicht die Beine, um da mitzugehen. Wir sind bis zum Ende Vollgas gefahren, aber kamen nicht mehr heran», sagte Czapla.