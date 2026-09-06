Bei der Tour de France war er als Helfer von Tadej Pogacar gefragt. Nun kommt der Kölner bei der Großbritannien-Rundfahrt selbst zu einem Erfolg.

Earlston (dpa) – Der deutsche Zeitfahrmeister Nils Politt hat die Schlussetappe der Großbritannien-Rundfahrt gewonnen. Der Kölner Radprofi siegte auf dem fünften Teilstück nach 156,1 Kilometern mit Start und Ziel in Earlston mit zwölf Sekunden Vorsprung auf seinen belgischen UAE-Teamkollegen Florian Vermeersch.

Für Politt war es der zehnte Profisieg seiner Karriere. Der 32-Jährige ist normalerweise als Helfer im Einsatz, wie bei der Tour de France an der Seite des derzeit verletzten Radstars Tadej Pogacar. Die Gesamtwertung beendete Politt auf Platz elf. Auch hier triumphierte das UAE-Team durch den Belgier Tim Wellens.