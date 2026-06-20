Nach einem engen Zeitfahr-Duell mit Mathieu van der Poel geht Superstar Tadej Pogacar mit deutlichem Vorsprung in die Schlussetappe der Tour de Suisse. Kann ihn noch jemand abfangen?

Bern (dpa) – Radstar Tadej Pogacar hat bei der Tour de Suisse das Zeitfahren gewonnen und steht vor dem Gesamtsieg. Für seinen zweiten Tageserfolg musste der Slowene vom UAE Team Emirates-XRG aber hart kämpfen. Denn nach 23,8 Kilometern rund um Aarburg hatte der 27-Jährige lediglich 0,31 Sekunden Vorsprung auf den lange Zeit führenden Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech). Dritter wurde der ehemalige norwegische Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss (Netcompany Ineos), der sechs Sekunden hinter Pogacar blieb. Pogacars Teamkollege Nils Politt wurde 14.

In der Gesamtwertung baute Pogacar, der sich in der Schweiz den Feinschliff für die Tour de France holt, seinen Vorsprung auf den Ecuadorianer Richard Carapaz (EF Education) auf 4:22 Minuten aus. Die Schlussetappe am Sonntag führt über 4.450 Höhenmeter und endet nach zwei Bergwertungen der höchsten Kategorie mit der Bergankunft in Villars-sur-Ollon.